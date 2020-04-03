在地經營超過30逾年，士林天母西路麥當勞，去年六月底吹熄燈號，天母人哀嚎。豈料，北市劍潭捷運旁麥當勞驚傳3月底歇業，也令在地人錯愕。一旁士林夜市近年因外國觀光客大銳減、許多商家不敵漲租潮紛紛退租，假日人潮、生意慘淡，商家感嘆「從沒看過這樣。」

劍潭捷運旁麥當勞三月底無預警熄燈號，當地民眾相當驚訝。（照片/游定剛 拍攝）

位於台北市劍潭捷運站旁，僅經營七年麥當勞承德三門市三月底驚傳歇業。《中時電子報》記者(2日)實際走訪，發現店面招牌已撤下、店內設備環境也全數淨空。業者則簡短回應表示「整體商業評估考量。」

麥當勞承德三門市招牌、店內設備環境已清空。（照片/游定剛 拍攝）

詢問附近商家私下透露「平常生意很好，突然歇業很驚訝，可能房租很貴撐不下去。」附近居民表示「現在路過才看到，生意上多少受疫情影響。」而地方粉絲團網友一遍哀嚎「昨天經過發現不見超錯愕」、「也太突然了」、「又少一個買吃的地方」、「以後宵夜要去哪裡吃啊？」

士林天母西路麥當勞熄燈近一年，仍未有承租者接手。（照片/游定剛 拍攝）

位於士林區天母西路上，在地經營超過30年麥當勞，蘊藏許多當地人記憶，儼然成象徵地標，去年六月也是無預警熄燈號，當時還舉辦熄燈儀式，吸引千人到場淚送。歇業近一年時間，記者現場直擊，不見承租者，大門依舊緊閉、店內一遍漆黑死寂，店門口則是貼上招租廣告。

士林天母西路麥當勞大門緊閉、一遍漆黑死寂。（照片/游定剛 拍攝）

景氣大不如前，許多店家不敵漲租潮頻退租，台北市許多名店接連熄燈號，而士林地區不到一年2間麥當勞拉下鐵門。加上近日疫情嚴峻，短時間無法落幕，歇業潮恐怕還沒有結束。

(中時電子報)