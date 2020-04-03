北市警消3日上午獲報，台北橋下河濱公園的淡水河上，發現1具女性浮屍，消防人員到場將屍體撈起後，現正辯識死者身分中。

北市警消上午10時許，接獲在河濱公園散步的民眾報案，表示在河裡看到有東西載浮載沉，細看好像屍體，嚇得連忙報警，消防人員打撈屍體上屍後，因死者身上未發現證件，且屍體已腫脹腐爛，現正持續調查死者的身份。

(中時電子報)