台北橋下驚見女浮屍 逾40歲失蹤人口 13:482020/04/03 中時電子報 張國欽 、中國時報、 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北橋下河濱公園今天發現一具女浮屍。(非事發示意圖／中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市警消3日上午獲報，台北橋下河濱公園的淡水河上，發現1具女性浮屍，消防人員到場將屍體撈起後，現正辯識死者身分中。 北市警消上午10時許，接獲在河濱公園散步的民眾報案，表示在河裡看到有東西載浮載沉，細看好像屍體，嚇得連忙報警，消防人員打撈屍體上屍後，因死者身上未發現證件，且屍體已腫脹腐爛，現正持續調查死者的身份。 (中時電子報) #女浮屍 #台北橋 #失蹤人口 #警方 #北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 老翁駕電動車摸黑行駛 警方護駕 14:052020/03/30 社會 11處私有市場 防疫待加強 04:102020/03/31 地方新聞 高雄情侶吵架聚眾砍傷和事佬 警方循線台中逮獲3嫌 14:202020/03/31 社會 新北市議會定期會 延至5月15日 16:082020/03/31 政治 失意男子開車閒晃 湖內警方化解心結 16:182020/03/31 社會 防疫不忘拚治安 警署長慰問宜蘭警方 18:462020/03/31 社會 新北警尋人高手種子培訓 助無名亡屍落葉歸根 19:232020/03/31 社會 毛孩亂竄釀禍 警方開罰飼主 04:102020/04/01 地方新聞 小怪手遭竊警方尋回 失主破涕為笑 15:562020/04/01 社會 洽公戴口罩 新北暫不跟進 04:102020/04/03 地方新聞 社會熱門新聞 與眾不同 翁仁賢最後一餐 是台式韓國料理「雞啤」 - 社會 除夕活活燒死父母今伏法 警爆翁仁賢只對「她」愧疚 - 社會 翁仁賢伏法前還一度抗拒 被拖至刑場伏法 - 社會 鋼琴女神彈琴晃乳 彈到一半脫「罩」網見真面目驚呆 - 社會 翁仁賢槍決前狂言下去還要輪迴追殺家人 要他們好好保重 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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