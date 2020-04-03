美國新冠肺炎疫情嚴重，確診數已超過21萬，重災區紐約更有8.4萬人確診，一州就比大陸整國（8.2萬例）還要多，美政府也不斷呼籲民眾保持社交距離，但近日仍傳出當地70名大學生趁春假，包機出國爽玩一波，返國後竟有44人中鏢。
根據《紐約時報》報導，新冠肺炎大流行，政府呼籲必需保持社交距離，但美國德州大學奧斯汀分校兩週前仍70位學生，趁著春假包機去墨西哥旅遊，返國後進行篩檢，發現竟有44個人確診，其中還有4名無症狀感染者。
紐約時報分析，不少人有「年輕人不易受感染」的錯誤認知，德州眾議院議長伯寧（Dennis Bonnen）也告誡大學生們，無論你覺得重要與否，它就是件大事；無論這是否會影響你，它就是會影響，事實上，你們影響了很多人，是時候長大了。
新聞曝光後，也PTT上掀起熱議，「不意外，全世界這種人不會少的」、「可憐哪」、「達爾文又贏了」、「這感染力真的猛」。
(中時電子報)
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