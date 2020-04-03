新冠肺炎疫情肆虐美國，導致各項職業運動賽事停擺，許多員工因此少了許多收入，為改善這樣的情況，紐約洋基球團宣布，將與紐約城足球俱樂部合作，建立一個金額高達140萬美元的新冠疾病救助計畫！

按照原定的賽程，洋基本應在今天舉行球季開幕戰，但受到疫情影響，30支球隊的球季首戰遙遙無期，球季停擺也讓不少球團人員少了一份收入，因此揚基全球企業集團（Yankee Global Enterprises）旗下的洋基、紐約城足球俱樂部將聯手設立賑災計畫，來協助這些為球團打拼的辛苦員工。

洋基球團發布的聲明提到，洋基隊、洋基球場以及紐約城足球俱樂部的員工，無論是全職、兼職都可以申請，不過根據規定，若想申請的人必須在2020年排定要上工，且去年也是職員才符合資格，此外，申請的員工必須要是居住在紐約、紐澤西、康乃狄克或是賓州，確定符合資格者即可到洋基官網填表格等待審核。

洋基官方表示，這些捐款主要是希望減輕疫情所造成一些基本開銷的負擔，像是食物、醫療、住宿等等，雖然我們知道在這個時間點沒辦法滿足大量的個人需求，但也希望能為那些受影響的工作人員提供一定程度的幫助。

除此之外，為了幫助生計受影響的球團員工，大聯盟積極向30支球團討論，宣布各隊都將拿出100萬美元，協助他們度過難關。

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(中時電子報)