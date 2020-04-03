先前已有外媒報導，蘋果原訂九月發表的新機iPhone 12會因供應鏈延遲出貨時程，肺炎疫情嚴重打亂蘋果今年新品上市的規劃。這兩天又傳出蘋果將於4月4日（台灣時間）發表2020版iPhoneSE。

根據外媒《9to5mac》指出，新機命名不會是iPhone SE2，也不是iPhone 9，而是iPhoneSE（2020），而它則是即將取代iPhone 8的機種。售價將從399美元起跳，顏色則有白、黑、紅三色可選。

若以蘋果一貫的命名方式，「2020版iPhoneSE」既然稱為iPhoneSE，那它的螢幕尺寸就該和2016年3月21日上市的iPhoneSE一樣是4吋。不過小螢幕手機的市場已經愈來愈小，台灣消費者已用慣大螢幕手機，對4吋螢幕產品恐怕不會買單。

另一個可能性是，「2020版iPhoneSE」既然是取代iPhone 8的機種，那螢幕極可能就是4.7吋。目前iPhone 8仍在蘋果官網和實體通路銷售，售價15,900元（64GB）起；已經比兩年半前的上市價25,500元，價格調降了近萬元之譜，現在若買這款iPhone 8也頗為划算。只是蘋果舊機會存在「新版iOS無法更新」的問題，像是2014年9月上市的iPhone 6 / 6 Plus，就已不能再更新，而且電池功能也已衰減。

依此邏輯來推斷，這時蘋果推出一款「2020版iPhoneSE」，售價若能低於台幣2萬元，就會有大批果迷買單。因為，它既能讓消費者免去作業系統更新的疑慮，電池和其他功能也都是熱騰騰的，就可滿足果迷此刻換機的需求。

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(中時電子報)