足壇正受新冠疫情重創，國際足總(FIFA)終於要有所作為了。FIFA是非常有錢的，他們的戶頭保有27億美元緊急預備金(約815億台幣)，至今他們只捐了1000萬美元給世界衛生組織，而且現在距離FIFA的世界盃還很久(2022年11月)。

美媒《紐約時報》報導，FIFA計畫成立一個數億美元的緊急紓困基金，將是全球對於職業運動最大的一筆防疫救助金。斯洛伐克的名門日利納本周宣告破產，烏拉圭足協一口氣裁掉400位員工，歐洲五大聯賽的球會也開始大減薪，情況危急。

FIFA聲明指出：「我們的財務相當健全，有義務幫助大家脫困。」對於這筆救命的紓困金FIFA還不便透露太多，不過他們確保基金會獨立運作，避免受到FIFA的高層控制。

有些職業聯賽早已開始自救，德甲前四強湊出2000萬歐元來幫助其他財務困難的球會，以免整個聯盟垮掉。瑞士也傳出球員不願減薪而被老闆解雇的風波，

(中時電子報)