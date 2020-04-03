球場改建未來感受「樂」力 桃猿推Rock Seat與VIP SUITE

樂天桃猿Rakuten Monkeys迎接新球季，球場席位改建樂翻天！在桃園國際棒球場增設「Rock Seat」以及「VIP SUITE」，由東北仙台宮城球場團隊監製，雖然目前因疫情閉門開打，但Rakuten Monkeys仍然要向大家「超前部署」2020最棒的新設施，期待疫情解除，近距離感受Rakuten Monkeys比賽的「樂」力還是「桃猿最罩」！

「Rock Seat」座位在一、三壘側從觀眾席延伸下來場內並設置隱形護網圍安，一、三壘側各設歡樂看球席，除了能讓球迷朋友享受舒適看球氣氛外，幾乎就是「選手視角」近距離感受場上比賽的激烈緊張氣氛，是國際間職業棒球場球場改建趨勢，也是Rakuten為桃園國際棒球場改建帶來的第一個禮物。「Rock Seat」座位將與主場一般席門票一同預售，全家便利商店機台及FamiTicket網路預售系統上將顯示為「R」區。票價將於未來可進場時公布。

除了增建「Rock Seat」之外，Rakuten Monkeys將內野東西下B區部分區域以及內野東西下J區部分區域改建成為「VIP SUITE」，直接矗立在觀眾席上，彷彿在看台但又更進階感受桃猿隊樂力，増加了球場包廂服務，Rakuten Monkeys將全力推動企業貴賓包廂業務，讓看球服務邁向更多元。

樂天桃猿由東北仙台宮城球場團隊監製的新設施「VIP SUITE」。（樂天桃猿提供）

新増「VIP SUITE」包廂六間分為20人間兩間以及10人間四間(僅為建議人數)，除了可供企業認購外，未來也將推出球迷預售方案。購買「VIP SUITE」包廂內付基本精緻餐點及飲品，引進智慧點餐丶包廂管家服務並迎合多元化點餐付款方式。

除了「Rock Seat」與「VIP SUITE」可享受更不一樣的看球服務外，原「桃猿大盛」也在2020更名為「快樂炒」，預告未來會推出更勁爆的複合式餐飲服務；原團體看球「樂園區」期待未來服務更多團體，待重新開放進場確定後也會推出預售，桃園球場2020四大特別看球區誕生。

(中時 )