台中州廳修繕期間意外在州廳內尋獲日治時代的保險櫃。(文化局提供／林欣儀台中傳真)

建築結構中的「貓道」除作為修繕使用，還有哪些功能？台中市文化局去年起分階段修復國定古蹟「台中州廳」，日前驚喜的發現其隱藏於天花板內的「貓道」結構保存完整，且受時代背景影響，設計時還規畫在貓道中可容納百名士兵、具有特殊防禦功能。

台中州廳興建於1913年，設計者為森山松之助，整棟建築歷經5次擴建，設計風格兼具新古典主義及第二帝國風格特色，而其入口處設置的「車寄」是日治時期官署建築特徵，台中市政府於2006年指定其為市定古蹟，去年更獲文化部升級為國定古蹟。

文化局指出，台中州廳因建築老舊，去年起進行大規模修復工程，而隨著工程進度推展，常常在建築角落有驚喜發現，局長張大春日前首度爬上天花板的「貓道」，其位於主建築的屋架內、內部設計有許多窗戶，除可作為建築物屋頂修繕使用，還兼具禦敵功能。

文化局強調，與許多劇院或樓房的「貓道」略有不同，根據森山松之助的設計，台中州廳內的貓道可容納約百名士兵，若遇到敵人來襲時，士兵可藉由窄梯快速躲藏到屋頂的貓道，並透過老虎窗、牛眼窗架狙擊外敵；目前可見的內部杉木結構都相當原始，且屋瓦材料包含銅片瓦、石板瓦等。

此外，工程修復團隊也在州廳第一棟主結構處發現內廊、外廊設計，文化局指出，早期日治建築多規畫內廊為辦公使用、外廊則是民眾洽公空間，可能後來因辦公處所不敷使用，才增建門扇，雖拓展原有空間、卻失去了主設計風格，未來將重新呈現內、外廊的原始結構。

文化局長張大春強調，修復團隊還在州廳內找到日治時代遺留的保險櫃，其商標顯示東京KOBAYASHI＆CO產品，因密碼、鑰匙都遺失，目前無法開啟，未來將委託解鎖活動，盼開起塵封的秘密。而州廳預計在環保局、都發局搬遷完成後大規模動工，預計111年底完工。

(中時 )