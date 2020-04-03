近幾年氣候變遷嚴重，包括動物、植物與農業都受影響，為帶領大眾思考人類未來如何與其他生物永續共存，國立自然科學博物館推出「自然變調-失序的生態系」特展，而配合新冠肺炎疫情盛行，館方也提供消毒、體溫量測等防疫措施。

這場特展共分為八大展區，首先透過標本呈現生物的碎形、黃金螺線、重複排列構造與對稱、斑紋等「生物秩序之美」，緊接著自然環境急遽變遷，生物必須順應環境而改變，展場中便規畫成長變調、飲食變調、行為變調與繁殖變調共4大單元，透過不同生物挑戰生存的案例，藉以探討極端氣候帶來的生存危機。

「變調的群體生活」與「生態系變調」則從氣候變遷、海洋酸化與棲地受破壞等面向探討生物生活改變情況，至於「變調的未來餐桌」則反思生態失衡後對人類生活的影響。展覽中並有主題式情境體驗，讓觀者能與雪鞋兔互動、看看海龜排出的海廢。

有別於以往的特展多探討特定生物類群，「失序的生態系」是橫跨海、陸、空的生物，以展出熱帶到極地珍稀標本、影片等方式，讓民眾能有系統的了解地球生物面臨的挑戰。研究助理員張瀛之認為，動物的生存危機與人類息息相關，應藉此讓大家進一步思考。

(中時 )