為培育產業界所需要的人才，讓產、學無縫接軌，修平科技大學攜手宏全國際股份公司，共同簽署產學合作MOU，未來盼共同建構全面向的學校、產業界合作平台，並致力於培育產業技術人力，為產業升級而努力。

修平科大校長陳建勝與宏全國際董事長戴宏全分別代表學校、企業共同簽署合作意向書，並針對員工職前訓練、專業技能與學生到企業實習、開設產學合作班等方面進行實質合作。陳建勝與學校主管並參觀宏全公司的包裝文創博物館、了解其產品與垂直整合飲料代工、未來全球布局的營運模式。

陳建勝表示，修平科大長久以來與企業合作研發展現豐碩成果，師生可依據產業需求規畫實務操作課程，並透過產學合作等模式，提供學生暑期職場體驗、學期實習、學年實習等機會，許多實習生畢業後直接留任，達到產學無縫接軌。

戴宏全強調，該公司在全球設有46處生產基地，主要投入食品包材、飲料代工等作業，是台灣第一大食品飲料包材供應商，盼透過與學校合作的方式，完成員工職務專業訓練，藉以穩定人力資源。

(中時 )