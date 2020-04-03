因應新冠肺炎防疫期間，很多活動取消或延後，台中市衛生局與民政、社會局跨單位合作，召募在地里鄰長及熱心居民組成愛鄰守

護隊，防疫期間關懷長輩的義舉仍不受影響，衛生局表示，探訪長輩改用電話關心，主動關懷長者及弱勢者需求，讓長輩安心。

台中市衛生局指出，推動愛鄰守護計畫，並延續長照2．0轉介服務，長輩假牙裝置後關懷、長者居家安全浴室防跌宣導、身後事小叮嚀、獨居老人通報及關懷等措施，去年共服務6萬5401位市民長者，並成功轉介935位長輩接受長照服務。

衛生局長曾梓展表示，台中市今年625里隊共8352位愛鄰守護隊志工，持續在地守護、關心長輩與提供保健關懷，疫情期間雖改以電話聯繫，但服務不打折；此外，愛鄰守護里隊志工教育訓練，將延至疫情緩和後再辦理。

曾梓展提醒，所有年齡層都有感染新冠肺炎的風險，但有心血管疾病患者、肺功能不好的人，以及慢性病患者等是高風險族群，要特別小心，並按時用藥，切記不可隨意停藥、要定時測量血壓及血糖、規律運動與健康飲食。

曾梓展指出，預防感染新型冠狀病毒的方法，與其它流感等呼吸道感染相同，民眾及長輩不用過度緊張，只要落實用肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，以及做好咳嗽禮貌，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，即可遠離疫情威脅。

(中時 )