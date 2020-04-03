鹿草焚化爐率先於傾卸平台上方設置自動噴霧消毒系統，對車體即時進行消毒。（張毓翎攝）

嘉義縣長翁章梁（右二）聽取鹿草焚化爐消毒作業的簡報。（張毓翎攝）

清洗及消毒作業原為自動化，因應疫情，改成人員手動進行。（張毓翎攝）

新冠肺炎疫情升溫，嘉義縣環保局警覺縣內穿梭在大街小巷的100輛垃圾車，可能成為病毒溫床，於是啟動垃圾車消毒2.0措施，如焚化廠內垃圾車傾卸口上方設噴霧消毒系統、垃圾車離場手動消毒全車等防疫措施，3日縣長翁章梁視察鹿草焚化爐，提醒於居家隔離或檢疫者應注意垃圾包裝及貯存，待隔離或檢疫期間結束未確診後，再比照一般垃圾處理方式，交由清潔隊垃圾車清運。

環保局環保設施管理科長蔡彥宏表示，根據美國最新研究，新冠病毒可在不銹鋼製品表面存活長達48小時，垃圾車多屬鋼體材質，因此，不僅加強人員分流及防疫措施，近日也強化進出廠區的防疫消毒作業，降低清潔隊員及民眾被病毒感染的風險。

蔡彥宏說，至於垃圾車清運期間的防疫作業，上周民雄鄉公所清潔隊已完成示範，在垃圾車加裝「消毒除臭噴霧」設備，未來清運途中可隨時噴灑漂白水，不僅殺菌還兼除臭效果，後續將會補助其他鄉鎮市的清潔隊安裝使用。

鹿草焚化爐廠長林中山說，為避免垃圾車傾卸過程產生的病毒，隨著氣霧散布於廠區或附著在車輛表面，故率全台焚化爐之先，於傾卸平台上方設置自動噴霧消毒系統，對車體即時進行消毒，另外也加強管控技術人員的管理，如垃圾抓斗操控室，若非經特別允許，嚴禁任何外人進入，以免造成無人可操作窘境。

翁章梁今日在環保局副局長楊啟明的陪同下視察廠區的防疫情形，他指出，鹿草焚化爐是嘉義縣唯一的垃圾處理廠，因此除了做好基本體溫測量及消毒作業，超前布署及危機處理均需重視；一旦有缺口，不但影響焚化爐運作，也將清潔隊員及民眾曝露在風險中。

(中時 )