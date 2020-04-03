繡花針監控器（翻攝照片／戴上容新北傳真）

新北市三重區大同公園「推筒子」職業賭場，涉嫌在賭場前後門及鄰近巷口裝設多支像繡花針一樣細小高清針孔監視鏡頭，賭場前後門還各設有兩道鐵門阻隔。三重警30日下午破獲賭場，查獲賭場老闆兼把風1人、賭客6人，另查扣抽頭金籌碼2800元，賭資1萬3000元等。

據悉，三重區大同公園「推筒子」職業賭場是日前三重查獲的戶外賭博室內強化版，賭場內有多道夾層隔間，且前後各有兩道鐵門阻隔，賭場老闆在前後門及鄰近巷口，裝設多支高清針孔監視鏡頭監控，每個監控鏡頭都像繡花針一樣細小難以察覺，意圖監控警方查緝行動。

警方指出，獲得線報後，即成立專案小組查緝，先進行反監控多次模擬演練，最後派遣兩位幹練刑警與女警偽裝成情侶潛入隔壁民宅，再搭配監視器即時監控影像，搶門成功並持破門器材強攻進入，一舉查獲賭場老闆兼把風楊1人、賭客6人，另查扣抽頭金籌碼2800元，賭資1萬3000元等。

警方補充，該賭場除違規建蓋夾層使用外，更將後門騎樓以木板違法隔間阻擋出入，均屬嚴重違建，已報請市政府公安稽查小組拆除相關違建。

(中時 )