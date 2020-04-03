台視、八大原創戲劇《覆活》上週播出首集，台視、八大及OTT平台吸睛全台超過383萬人點閲收看，4日將播出第二集，劇情中任容萱認定當年車禍目擊者陳以文趁機向她勒索，決定引誘他至深山廢墟談判，男主角邱勝翊（王子）則一路尾隨展開救援，卻遭陳以文襲擊，雙方發生激烈衝突，任容萱為了幫助王子脫困，衝上前狠咬陳以文耳朵，她透露實際拍攝時雙手被銬著「要從背後上前去咬，真的卯足了勁！」

談及戲外經驗，任容萱回憶學生時期，有次晚上回家走在巷內，突然感覺有人尾隨，還好當時離家不遠，趕緊邊講電話邊加快腳步，關上大門後，用最快的速度爬上樓，直到到家看到爸媽，心才安定下來。

此外另一場王子英雄救美、抱著受傷的任容萱離開的畫面，任容萱說，該場廢墟戲拍了兩個工作天，大家已筋疲力盡，「我很擔心他的腰，他已經拍了一整天的打戲，又要抱我，很怕他會受傷」，而他一氣呵成用最快速的方式把這畫面順利拍完。

劇中飾演律師角色「畢克葳」的任容萱，為尋找車禍兇手歷經19年抽絲剝繭，被網友戲稱「柯南克葳」。任容萱說，自己本身是柯南迷，得知粉絲給的新封號後笑說「快給我蝴蝶結！」但拍攝過程中，對她最大的考驗是背台詞，尤其台詞長壓力更大，直到看到播出才能享受推理懸疑的過程。

第二集劇中將回溯男女主角10歲那年生命遭遇巨變，畫面中小程佑寬走進幽暗隧道，後方即盛開一朵朵的彼岸花，象徵即將分離、死亡。這遍野的彼岸花及當戲裡邱勝翊心痛時，心臟被彼岸花包覆的畫面，以及他露出紅眼等這些逼真效果，都是由電影「返校」動畫團隊量身製作，劇組透露，光這幾個畫面就耗資超過200萬。

《覆活》任容萱與陳以文在廢墟場交手。（八大提供）

台視、八大原創戲劇《覆活》彼岸花畫面特效耗資超過200萬。（八大提供）

《覆活》陳以文飾演縱火犯，與任容萱在廢墟場交手。（八大提供）

(中時 )