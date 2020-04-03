鯨豚保育志工徹夜輪班看護，但小海豚仍不幸逝世。（海洋委員會提供／吳康瑋基隆傳真）

鯨豚保育志工徹夜輪班看護，但小海豚仍不幸逝世。（海洋委員會提供／吳康瑋基隆傳真）

一條幼年的花紋海豚疑似因在海中遭鯊魚攻擊，於1日擱淺在海岸上奄奄一息，經海巡署及中華鯨豚協會發現後，將其緊急送往基隆八斗子臨時救傷站，經過鯨豚保育志工徹夜輪班看護，原本已經漸漸康復，但小海豚在3日凌晨1點半左右，開始出現呼吸異常，奮戰1小時後心跳停止，不幸於2點26分離世。

對此，海洋委員會海洋保育署（海保署）表示，瑞氏海豚又稱為花紋海豚，中華鯨豚協會專家判斷這隻一公尺餘的小花紋海豚，應該不滿一歲，可能因為與母親失散，未能獲得良好照護，日漸消瘦，且受到鯊魚攻擊而終至擱淺，原本經搶救後，已漸漸恢復游泳能力，但仍不幸因心跳不正常，搶救無效而亡。

針對海洋保育及擱淺鯨豚的狀況，海保署進一步指出，近5年來，海龜或鯨豚擱淺報導數量逐年攀升，回顧今年從1到3月的擱淺數量，海龜擱淺為80隻，擱淺鯨豚則高達68隻，為近5年最高，去年降到51隻，今年則降為40隻，整體而言，數量並沒有明顯增加。

海保署表示，這次小海豚擱淺的案件，不是第一次，也不是會最後一次，海保救援網會持續努力，如果您願意參與，歡迎與海保署或中華鯨豚協會、相關學術團體、地方政府保育單位聯繫，共同為海洋保育而努力。目前擱淺資料都可以在海洋保育地理資訊平台或海洋保育類野生動物利用與管理系統查詢，以讓國人能夠瞭解臺灣周遭鯨豚及海龜擱淺救援通報訊息。

(中時 )