公主號系列郵輪又傳出新冠病毒確診！公主遊輪公司（Princess Cruises）2日表示，旗下正在開往美國佛州的珊瑚公主號（Coral Princess）已有12名乘客和船員確診感染病毒，該船號共有1898人，包括1020名乘客和878名船員。

據《今日美國》報導，公主遊輪公司聲明說，目前為止有7名乘客和5名船員感染新冠病毒，乘客已在房內隔離，而員工也被要求在未值勤情況下，須待在房內。

聲明指出，該船估計4日抵達佛羅里達州勞德岱堡（Fort Lauderdale）。荷美航運公司（Holland America Line）的郵輪桑達姆號（Zaandam）和鹿特丹號（Rotterdam）也陸續停泊勞德岱堡，這兩艘船上有233人通報出現類流感症狀，目前未知是否允許珊瑚公主號停靠佛州。

公主遊輪公司旗下的鑽石公主號（Diamond Princess）和至尊公主號（Grand Princess）先前曾發生重大疫情，分別停靠日本橫濱和美國加州奧克蘭，其中鑽石公主號共超過7百人確診、11死，為所有傳出確診病例的郵輪中，疫情最慘的一艘；而至尊公主號也有103人確診，2人病逝。

另外，紅寶石公主號（Ruby Princess）也爆出確診案例，預定本週末再度停靠澳洲雪梨。

(中時電子報)