新冠肺炎疫情重創義大利，也讓留在台灣付出奉獻超過半世紀的義籍神父呂若瑟為他的家鄉憂心不已，並且對外求助希望募集防疫物資幫助義大利抗疫，消息傳出後立即引發台灣人的熱烈迴響，宜蘭市長江聰淵也在3日出面呼籲大家伸出援手，共同幫助義大利度過這場災疫。

江聰淵表示，台灣人有句話「吃人一口，還人一斗」，天主教靈醫會的義大利傳教士，在早年台灣醫療資源不足且環境艱困的時期，遠渡重洋來到台灣犧牲奉獻，建立醫院長期守護台灣偏遠醫療，呂若瑟神父更將一生奉獻給台灣，守護台灣民眾的健康，面對呂神父家鄉的困境，此時的台灣人更應該感念他們的付出。

江聰淵說，在這個艱困時刻，大家感念呂神父過往付出的最好回報，就是在有能力的時候給予必要的援助，因此除了代表宜蘭市民響應捐款10萬元，同時也在市公所成立專責櫃臺負責處理民眾的指定捐款事宜，讓天主教靈醫會得以在不影響台灣國內防疫物資調配的情況下，透過國際管道購買N95口罩等醫療物資，援助義大利靈醫會的醫療機構。

江聰淵呼籲說，希望有更多的民眾能夠一同響應，對曾經無私奉獻給台灣土地的天主教靈醫會，伸出台灣民眾溫暖的手，幫助他們度過災疫。

(中時 )