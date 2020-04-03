案336的女保全染疫，北部民眾備感憂心。媒體提問，女保全有可能是被社區人感染，也可能是工作之餘接觸而感染，指揮中心是否會公布社區？發言人莊人祥表示，目前針對該名女保全，她是騎機車上下班，有告知社區的管理委員，社區的居民人也知情，社區內也有監視系統，可以掌握並匡列接觸者。因此也很快就能找到感染者，今天也就有這個本土案例確診。

中央疫情指揮中心陳時中表示，發言人莊人祥不太願意公開，但是告訴大家，目前都能夠匡列接觸者，如果有找不到的話，才會更進一步公開相關資訊。

(中時電子報)