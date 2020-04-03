北部高級社區會不會公布？陳時中開出條件 15:032020/04/03 中時電子報 何立雯 、 徐秀娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 冒陳時中發布消息調查局約談2網友。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 案336的女保全染疫，北部民眾備感憂心。媒體提問，女保全有可能是被社區人感染，也可能是工作之餘接觸而感染，指揮中心是否會公布社區？發言人莊人祥表示，目前針對該名女保全，她是騎機車上下班，有告知社區的管理委員，社區的居民人也知情，社區內也有監視系統，可以掌握並匡列接觸者。因此也很快就能找到感染者，今天也就有這個本土案例確診。 中央疫情指揮中心陳時中表示，發言人莊人祥不太願意公開，但是告訴大家，目前都能夠匡列接觸者，如果有找不到的話，才會更進一步公開相關資訊。 (中時電子報) #社區 #陳時中 #女保全 #莊人祥 #匡列 也許您會感興趣 推薦閱讀 基市防疫演習模擬社區大感染 陳時中現場監督部屬步驟 10:362020/03/31 生活 案269說法和媒體有出入 誰給陳時中錯誤訊息？ 11:492020/03/31 政治 不認同全民普篩 陳時中：恐成偽陰性風險更大 13:062020/03/31 生活 陳時中：社交距離原則 室外1公尺、室內1.5公尺 14:252020/03/31 生活 強調共同防疫的重要 陳時中：我們都是小螺絲釘 16:042020/03/31 生活 陳時中24小時未闔眼？被問有無休息大笑回4字 16:332020/03/31 生活 武漢肺炎稱呼涉歧視 羅智強戰陳時中 16:562020/03/31 政治 陳時中記者會分享2事 愣了一下喊佩服 17:112020/03/31 生活 防疫是全民責任 陳時中：1個確診者社會成本210萬 18:132020/03/31 生活 政院拿回發話權！ 指揮中心光環漸褪 蘇揆才是真正指揮官 12:532020/04/03 生活 生活熱門新聞 廢死聯盟不爽翁仁賢伏法 宅神3句話嗆爆 - 生活 確診女保全在哪個高級社區？網答案一面倒：應該有「海龜」 - 生活 連假墾丁大街被擠爆！ 台人劣根性擋不住...醫護爆氣：講不聽 - 生活 來了！翁仁賢遭槍決廢死聯盟現身 250字狂酸蔡政府 - 生活 案347與社區女保全接觸 兩人交談皆未戴口罩 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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