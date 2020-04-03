台南市南區一家當鋪2日下午2時45分遭人槍擊，警方3日仍在追捕王姓嫌犯，謝姓老闆娘與王嫌是多年好友，她難過曾借錢給對方100多萬至今從未索討，竟遭「放炮」（意指開槍），痛心喊話「為何要這樣對待我？」要王嫌「有事出來講，我會原諒你」。

73歲的謝姓老闆娘從年輕時就常借錢給道上跑路的兄弟，她的觀念是「我借錢，他們就不會去做壞事了」因為有求必應，道上叫她「仙姑」或「長腳姐仔」。

謝女近年將事業重心轉往大陸，不常待在台灣，她在廣州投資飯店、面膜與馬桶等生意，最近因為新冠肺炎疫情，飯店生意不好，去年底她將飯店生意收掉返台，順便躲疫情，在台南一待3個月。

當鋪2日下午起碼被連開6槍，謝女當時正在3樓看電視，沒聽到槍聲，媳婦在1樓聽到槍聲大作受到驚嚇。她得知是王嫌所為時，心情難過哭了一整晚，內心很想問「我對你很好，為何這樣對待我？」懷疑是因為一件為了解決朋友債務糾紛而鬧翻，但不願多談。

50多歲的王姓嫌犯與謝女是相交8年的好友，王嫌嗜賭欠了一屁股債，謝女陸續借100多萬資助，不曾催討，兩人彼此感情好，常一起在當鋪旁的麥當勞喝咖啡、吃東西、聊天，上周兩人才剛碰面。

謝女一直將王嫌當成親弟弟般照顧，案發後仍稱對方是好人，即使一生積欠賭債，也不會失聯關機，「他賭博是為了想拚一把還錢，卻越賭越深」。

即使當鋪被開槍，她仍對王嫌感到不捨，3日溫情喊話「不要跑路，你還有妻小，有事出來講，我會原諒你」

槍擊,台南,當鋪,賭博

(中時 )