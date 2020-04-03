比利時甲級足球聯賽宣布因為新冠疫情，提前結束2019-20賽季，把冠軍頒給排名第1的布魯日，為歐洲第1個取消球季的頂級聯賽。不過作為歐洲疫情最嚴重的義大利，足協主席格拉維納（Gabriele Gravina）表示目前義甲還不打算比照辦理，也就是說，不會讓尤文圖斯以1分之差爭議完成義甲9連霸。

尤文圖斯本季義甲仍剩12輪沒踢，僅以1分之差領先居次的拉齊歐，暫居義甲龍頭。但義大利已經「封國」3周，所有運動賽事在本月13日之前都不能進行，而且這個禁令看起來只會加長而已。

佛倫提那和杜里諾的老闆都不指望義甲能夠打完2019-20賽季，但格拉維納認為賽季腰斬不公平，「第一優先還是打完整季，可能從5月20日或6月初復賽，踢到7月底。」

格拉維納表示，如果疫情無法和緩，甚至討論過8、9月復賽的方案，但那是下個球季原本要開打的時間。「為了挽救這個賽季而去連累到下一季，我也不想冒這種風險，但腰斬賽季是很複雜的事情，我想尤文也不願意被『分配』冠軍。」

足協主席想維持賽季的完整性，但雜音也很多，布雷西亞主席塞利諾（Massimo Cellino）就說現在還要打完賽季根本毫無意義，他寧願棄賽，也不要把子弟兵推上球場。

「比賽已經停了，再也回不到原本的樣子。如果還要比賽，即使是閉門進行，也是拿運動員的健康去冒險，我認為要重返崗位太瘋狂了，」塞利諾說：「如果強迫我們比賽，我不會派人，寧願被裁定0比3落敗，這是對布雷西亞市民的尊重，他們已經失去了許多摯愛的親友。」

(中時 )