日前漁光島發生情侶在帳蓬上演活春宮事件，網友今天在台南山上水道博物館看到類似帳蓬，立刻拍照上傳臉書社團，引發議論。（翻攝台南爆料公社臉書／莊曜聰台南傳真）

帳蓬在淨水池區的大草原。（翻攝照片／莊曜聰台南傳真）

山上水道花園博物館戶外空間寬闊，不少民眾都會前來野餐。（翻攝照片／莊曜聰台南傳真）

日前南市安平漁光島沙灘傳出有情侶搭帳蓬上演活春宮，影片被網友錄下在網路瘋傳轉載，包括2人用的同款帳蓬都被指名購買，引發討論，今天是連假第2天，有民眾在台南山上水道花園博物館看到同款帳蓬，立刻拍下上傳臉書社團，寫上「漁光島人氣款，山上水道博物館也有…」網友也點讚分享，園方得到消息前往查看，原來只是夫妻帶著孩子來露營，沒想到竟被拍照上傳，相當困擾。

網友出遊遠遠看到類似同款帳蓬，拿出手機拍照，並將照片上傳「台南爆料公社」社團專頁，很快就累積上百條留言，有人說「應該是同1人吧」、「就是想紅」、「打野戰比較刺激」等等，沒有查證就開酸，還有人直接分享貼文。

園區工作人員從網路得知訊息，立刻前往園內的草地區了解狀況，今天天氣不錯，不少民眾攜家帶眷前來野餐，現場帳蓬也不少，最後在淨水池區的大草原找到疑似照片中類似帳蓬，發現是來自高雄的林先生夫妻帶著小朋友來野餐。

對於突然成為網路焦點，林先生相當意外，他說帳蓬自己是之前花1000多元買的，已經用了好幾次，沒想到會成為網友討論焦點，也希望園方代為澄清，帳蓬一樣，但用途截然不同。

山上水道花園博物館表示，園區擁有廣闊的戶外空間，很適合野餐，常有親子來這裡，搭起簡易小帳蓬野餐、放空，園區相當歡迎，而且遊客來來去去，同仁都會不定時巡視，應該沒有機會出現漁光島的事件，請網友「毋湯看到黑影就開槍」。

(中時 )