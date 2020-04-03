奧捷團6確診1死 還有2人肺浸潤住院 14:582020/04/03 中時 魏怡嘉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心今(2)日召開記者會說明最新疫情。(圖擷自疾管署直) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 奧捷團一行人17人，高達6人確診，1人死亡，引發外界關注，中央流行疫情指揮中心，目前尚有2人還在加護病房，其餘11人再詢問竟有2位肺浸潤，趕緊安排住院。另9位趕緊再安排採檢。 (中時 ) #奧捷團 #2人 #浸潤 #趕緊 #住院 也許您會感興趣 推薦閱讀 肺炎急診住院 醫師促全面篩檢 04:102020/03/30 生活新聞 奧捷團領隊亡 團中4人確診有3個重症 15:212020/03/30 生活 案277曾在菲律賓住院三天 有血尿、發燒等症狀 16:182020/03/30 生活 歐洲病毒強？奧捷團1死2重症...張上淳回應了 20:302020/03/31 生活 疫情緊張 南山：3月住院醫療投保成長2成 17:492020/04/01 財經 南山人壽3心法 防疫超前部署 04:102020/04/02 財經焦點 鄒承恩謝醫護人員 猶記住院看見白衣天使 11:332020/04/02 娛樂 案338奧捷團員疑隱匿症狀！莊人祥：若確定恐罰20至100萬 18:472020/04/02 生活 生活熱門新聞 廢死聯盟不爽翁仁賢伏法 宅神3句話嗆爆 - 生活 確診女保全在哪個高級社區？網答案一面倒：應該有「海龜」 - 生活 連假墾丁大街被擠爆！ 台人劣根性擋不住...醫護爆氣：講不聽 - 生活 來了！翁仁賢遭槍決廢死聯盟現身 250字狂酸蔡政府 - 生活 案347與社區女保全接觸 兩人交談皆未戴口罩 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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