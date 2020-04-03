實踐大學1名教授確診新冠肺炎，還前往宜蘭某教會參觀2小時，期間內可能有更多民眾同處一室，沒有戴口罩，卻沒有收到疫情中心的居家隔離通知，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，不見得所有與確診個案處者都需要隔離，不過為防止疫調有所遺漏，民眾如遇有相關情況，建議主動撥打專線「1922」申報。

中央流行疫情指揮中心今日下午召開記者會，有媒體詢問，關於實踐大學確診教授，前往宜蘭某教會參觀，同處一空間的民眾多，卻沒有收到指揮中心通知，後來還持續上班，擔心恐造成社會恐慌。

疾管署署長周志浩表示，是否需要接受居家隔離或檢疫，由疫調人員來評估，像是醫護人員為何無須檢疫以及居家隔離，則在於有做到好的保護，一般民眾則呼籲注意自己的健康。

疾管署副署長莊人祥指出，經過疫調得知，在實踐大學教授確診後，確定他曾接觸3人，但都有與確診個案保持適當距離，至於接下來居家檢疫或隔離的要求條件是否更嚴格，會再與相關同仁確認，擬定如何做後續處理。

陳時中則補充說明，與個案有所接觸或同處一室，不見得會是一定要居家隔離，但如果民眾認為與確診個案有所接觸，卻沒有被疫調調查到，或是沒有主動反映，這些都確實是問題，呼籲國人如果有類似的情況發生，建議可主動撥打專線「1922」申報。

(旺報 )