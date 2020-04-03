兒童連假來動物園！台北市立動物園裡去（108）年誕生了許多Q萌的寶寶，這群可愛的動物寶貝們正持續穩定成長中，像是108年6月6日出生的侏儒河馬「秋祥（雄性）」，即將滿10個月大囉！比起人類寶寶尚在「七坐八爬九發牙」的階段，河馬寶寶早早就跟著媽媽東奔西走、四處探索，偶爾還會加碼秀上一段「水中喝奶」的特技歡迎！明（4月4日）天全國12歲(含)以下國小兒童及1位陪同家長，只要持身分證明文件就可免費入園，歡迎連假時來看可愛寶寶。

108年6月6日出生的侏儒河馬寶寶「秋祥（雄性）」。（台北市立動物園提供）

侏儒河馬寶寶出生不久後，很快就能學會游泳、閉氣和潛水，可說是天生的游泳高手。河馬寶寶和媽媽總是形影不移，寶寶可藉由觀察和模仿媽媽的一舉一動，學習到生存的重要技能。例如「秋祥」約3個月大時，每到用餐時段，他會模仿媽媽把飼料放入口中咬一咬，但並沒有真正的吞嚥，要等到6個月後牙齒長齊了，才能真正咀嚼固體食物。目前10個月大的「秋祥」雖然已經會採食青牧草和飼糧了，不過還是會喝媽媽的母奶補充營養與熱量，大約要成長至1歲到1歲半左右才會離乳。

侏儒河馬寶寶和媽媽總是形影不移。（台北市立動物園提供）

河馬潛水閉氣的能力是有目共睹的，更厲害的是河馬寶寶還可以潛在水中喝奶呢！根據保育員觀察，侏儒河馬媽媽「嬌秋」每天早上開園前，都會帶著寶寶潛入水中，藉由水的浮力舒服的側躺為「秋祥」哺乳。隨著天氣漸漸變暖和，侏儒河馬親子待在水中的時間也會增加，想要近距離觀察河馬寶寶如何在水中喝奶的民眾，可得把握「秋祥」離乳前的這幾個月囉！

今年兒童節，就讓侏儒河馬寶寶「秋祥」陪你度過。（台北市立動物園提供）

另外為歡慶一年一度的兒童節，明（4/4）天全國12歲(含)以下國小兒童及1位陪同家長，只要持身分證明文件就可免費入園，歡迎爸爸媽媽帶小朋友到動物園走走，一起觀察動物生態多樣性與親子溫馨的另一章，讓侏儒河馬寶寶「秋祥」陪你度過一個知性又有意義的兒童節。

歡迎大家到非洲動物區和侏儒河馬寶寶說聲嗨！（「秋祥」2個月大時）。（台北市立動物園提供）

兒童節連續假期逛動物園~看侏儒河馬寶寶表演特技？！（影音由台北市立動物園製作，取自YouTube）

(中時電子報)