由天王周杰倫（周董）和御用化妝師杜國璋、魔術師陳冠霖、蔡威澤一起主持的實境節目《周遊記》（J-Style Trip），3月21日已在Netflix上線，不過日前周董竟撂重話開罵，質疑台灣Netflix宣傳不力，在官方IG只推韓劇，酸說：「這是韓國Netflix嗎？」在周董的高空轟炸下，台灣Netflix放低姿態回覆：「杰倫，我們愛你。」

其實《周遊記》上線時，Netflix確實有啟動平台內的宣傳機制「置頂」，據了解，《周遊記》在全球190個國家與地區的Netflix平台登上置頂，時間長達兩周左右，比夯劇《屍戰朝鮮》置頂的時間還長，加上Netflix是一個全站零廣告的平台，置頂已是平台內最直接的宣傳方式，或許是因應新冠肺炎疫情，Netflix近期的全球政策選擇取消所有的實體活動與訪問，才導致周董對宣傳無感。

且《周遊記》本來就是Netflix的3月份主打節目，早在前期就為節目製作特別宣傳短片、預告素材、全球發稿、社群宣傳、媒體宣傳等平台之外的大眾宣傳，新聞話題方面，Netflix也在華語新聞界包括台灣、香港、新加坡、馬來西亞發布宣傳素材，連國外也有許多迴響，包括美國娛樂業界主流媒體 Deadline 也根據《周遊記》特別宣傳短片做了報導。

(中時 )