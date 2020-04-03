奇美醫學中心院長邱仲慶（中）帶頭跳洗手舞。（奇美醫學中心提供／曹婷婷台南傳真）

奇美醫學中心為醫護人員打氣為台灣加油。（奇美醫學中心提供／曹婷婷台南傳真）

奇美醫學中心人員大跳洗手舞。（奇美醫學中心提供／曹婷婷台南傳真）

奇美醫護齊跳洗手舞。（奇美醫學中心提供／曹婷婷台南傳真）

身處第一線的防疫醫護人員忙於防疫不忘紓壓！奇美醫學中心院長邱仲慶親自下海拍片跳洗手舞，一方面讓同仁注意手部衛生，一方面帶領同仁在奇美院區各處綠美化景點空間翩翩起舞，希望能夠讓員工心理壓力獲得紓解。

奇美醫學中心每周拍攝院內宣傳影片，院長邱仲慶親自向院內員工說明醫院防疫與時俱進相關作為，讓大家懂得如何保護自己，進而知道怎麼保護別人，2月19日就提前發送「防疫天使、英雄您們辛苦了」加油紅包，這一回更下海跳起洗手舞！

奇美醫學中心已設置5年的「關懷委員會」針對第一線醫護提供關懷「員工安心」專案，包括員工就診諮詢、員工安心檢測，紓壓輔導、心理諮商、壓力問卷，辨識焦慮關懷同仁。並提供員工安心客棧，讓需要的同仁短期住宿，疫情期間發揮安定和激勵成效。

邱仲慶從1月疫情開始就對院內宣布「資淺不涉險」原則，由3年以上資歷的主治醫師、總醫師和護理師上陣，面對疑似或確診個案，減少醫護新手的慌張與害怕。因俗稱「兔寶寶裝」的隔離衣易穿脫不易，為怕醫護因穿脫麻煩而憋尿、不喝水等，院方還特別叮嚀同仁不要擔心浪費防護裝備，還有要多喝水，2小時輪休一次，減輕不適感。

目前奇美醫學中心防疫準備充分，員工信心十足，醫院也著手紀錄抗疫點滴，為防疫英雄、防疫天使併肩作戰身影留下音像紀錄，這些影音片段都將呈現在奇美網頁，讓同仁互勉打氣，也請各界拭目以待。

(中時 )