台中市周姓女大生透過網路交友軟體，認識1名誆稱「竹聯幫豹堂戰哥」的男子，並威脅不買點數就「殺妳全家」等語，周女到超商欲購買大筆金額遊戲點數，被超商店員察覺有異並報案，員警到場告知周是詐欺老梗，騙不到錢就恐嚇取財，奉勸網路交友注意陷阱，遇到騙徒趕緊報警。

周女在超商準備購買大筆金額遊戲點數，但期間不斷受到超商店員勸阻，正當猶豫時，對方傳簡訊恐嚇，誆稱「竹聯幫豹堂戰哥」，若不依指示買遊戲點數，就「殺妳全家」，還傳送多張被害人「被修理」照片，有的被打得鼻青臉腫、遍體鱗傷等，員警抵達時，周女趕緊把對方訊息給員警看。

周女向警方說，她與該名網友相談甚歡，對方自稱「高富帥」，她心動相約見面，不料對方竟推說工作業績不佳、生活困頓，需要資金援助，周女不疑有他，聽從指示至超商買2萬多元的遊戲點數，再把點數的密碼與序號告訴對方。

「我不會有事吧？真的很可怕！」，周姓女大生心有餘悸，員警奉勸年輕周女，網路交友要小心，詐騙手法日新月異，若在網路上接獲交友需購買遊戲點數時，千萬別上當，以免被詐騙。

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(中時 )