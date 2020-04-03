新冠肺炎疫情蔓延，政府不斷宣導勤洗手，並避免接觸口鼻，以防病毒趁虛而入。內政部臉書也PO出最新宣導文章，不過手捧洗手乳的照片，讓網友笑了。

內政部臉書寫道「使用洗手乳，才能健康平安、遠離病毒的威脅！」很多人知道勤洗手有助於防疫與健康，但別只用清水沖，這樣並不能有效消除手中細菌，而是要搭配洗手乳或肥照等清潔用品，才能真正有效清除病毒、長保健康。

另外，內政部也提醒，洗完手後也別忘了將雙手弄乾，以免潮濕衛乾的手容易再次孳生病菌，再次提醒正確洗手的7步驟：「內、外、夾、弓、大、立、腕」口訣，請大家務必養成勤洗手的習慣。

內政部宣導洗手，照片引發網友討論。（圖／摘自內政部臉書）

不過，手捧洗手乳的照片，意外引發網友熱議，表示「這是什麼樣的腦袋弄出來的圖片啊？」「這是一個讓人想歪的開始」、「我知道這張圖在模仿什麼梗圖」、「老梗圖新用真不愧我國大內政部小編」、「老司機太狂啦」。

其實，這照片出自於八點檔電視劇《牽手》，台詞「嘉明的味道」搭配劇照，已變成網傳的梗圖，這次搭配疫情，內政部小編重新製圖，意外引起討論。

(中時電子報)