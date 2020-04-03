台中市王姓宗親會3日進行視訊連線，讓兩岸宗親跨海祭祖。（台中市王姓宗親會提供／陳淑娥台中傳真）

清明祭祖是中華傳統文化，由於今年受新冠肺炎疫情影響，台中市王姓宗親會無法親身前往福州閩王紀念館，於3日進行視訊連線，讓兩岸宗親跨海祭祖，並透過網路傳播分享給全球各地宗親。

每年清明節前後，台中市王姓宗親會皆會率團前往福州，參加已有11年歷史開閩三王祭祀大典，以感念唐朝開閩三王對開墾福建所作貢獻。

今年由於新冠肺炎疫情影響，無法親身前往福州閩王紀念館，但為表達對先祖敬意，宗親會決定開創先例，首次進行視訊連線，讓兩岸宗親跨海祭祖。活動於3日分別在台中、福州兩地閩王紀念館同步舉行，並透過網路傳播分享給全球各地宗親。

視訊祭祖連線由台中市王姓宗親會理事長王建堃、閩王紀念館館長吳春燕和福州晉安區王審知研究會王大盛會長共同發起，並率兩岸宗親宗長們，敬備菓品、壽桃、酒水等向先祖表達敬意，過程莊嚴隆重，誦讀祭文、行三獻禮，並於過程中播放王審知信俗非遺文化主題曲《海峽兩岸共明月》進行現場演唱。

王建堃指出，本次除進行跨海祭祖外，為避免產生群聚問題，宗親會也向宗親們建議，採行在宅參與祭祀模式，在表達對祖先的孝思之時，也可以減少群聚感染風險。

王建堃強調，儘管受疫情影響，仍須謹記慎終追遠的真諦，尊祖敬宗必有福報，兩岸同祖同根同源，期盼透過民間力量做深度交流。最後，王建堃也率眾向天祈福，期許新冠疫情能早日結束，祈願全球人民都能平安度過疫情。

(中時 )