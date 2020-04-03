掃墓不忘防疫，雲林縣虎尾惠來殯葬園區4月4日清明節掃墓正日，除了實施量體溫及個人消毒，嚴格管控入員出入，體溫超過37.5度不准入園外，並以大型電扇改裝為噴霧扇，下接消毒水，自動不停地在納骨塔外的祭拜棚吹灑，還有免掀蓋式口罩垃圾桶，殲滅病毒，確保掃墓民眾安全。

由於疫情蔓延，公部門積極鼓勵大家分流掃墓，今日天氣轉晴，清明連假掃墓人潮比昨日多，但一般預估，明天才是高峰，各公墓人員為迎接明天的人潮，準備工作忙得不可開交，其中雲林唯一火化場公墓虎尾殯葬場採高規格防疫，連接吹灑消毒水的大型噴霧扇已備妥，要讓病毒無所遁形。

林姓工作人員指出，明天落實體溫量測，凡逾37.5度者禁止入園，每人都得戴口罩金紙得集中由工作人員化製，各停車場、休息處等都備有免掀蓋的口罩垃圾桶，在祭祀棚出入口有噴霧扇吹灑消毒。

此外，雲林縣政府推出「提前來掃墓．天天有服務」、「網路拜先人．心意無弗屆」、「祭典小而美．先人知你心」等分流掃墓措施，鼓勵民眾不一定集中在清明當天掃墓，若無法返鄉祭祖掃墓，內政部已於「全國殯葬資訊入口網」(http：／／mort.moi.gov.tw)網站建置「線上追思」功能，大家可在頁面點選獻花、獻果、香燭等奠祭物對先人進行祭拜。

https：／／www.youtube.com／watch？v=rpvQGjWuYac＆feature=youtu.be

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(中時 )