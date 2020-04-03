新冠病毒造成的衝擊處處可見，惠譽國際信評針對租貸業龍頭中租集團，提出最新評等分析，認為該集團擁有充足的資本和流動性緩衝，應足以抵禦疫情帶來的挑戰然，但是中租集團的資產品質及獲利能力會因此形成壓力，進而弱化其資本狀況及信用體質，因此調整其長期評等展望，從原本的「穩定」轉為「負向」。

此次同時調整評等展望，除了集團核心企業中租迪和，還有旗下子公司合迪股份有限公司、仲信資融股份有限公司，至於中租控股的國內長期評等 A+(twn)、國際評等BBB-，都獲得確認。

中租迪和獲得上述評等等級，惠譽指出，主要是在台灣中小企業融資業務的領導地位，以及稱職的管理團隊。以台灣穩定的銀行系統和充足的流動性環境，輔以中租迪和強化的流動性管理，應有助該公司度過因疫情造成的潛在流動性緊縮環境。該公司的現金部位及未使用的承諾額度在未來12個月內將完全覆蓋其短期流動性缺口。

(工商 )