主持人藍心湄在《女人我最大》分享「搬家必須注意這些」，想起10年前搬家，家裡人口很多，還有4條狗，原本藍心湄想自己載，但藍媽媽建議請搬家公司比較快，於是找了一間風評好的搬家公司，結果發生了趣事，因為藍心湄保養品多，就自己用紙箱一箱箱分裝，分別用奇異筆在紙箱上面寫上化妝水、精華液、面膜，搬家師傅跟藍心湄確認沒問題後，就拿了大力膠帶把紙箱從中間黏起來。後來藍心湄就看到師傅們站在紙箱前竊竊私語，一看上面竟寫著「精液」，原來是中間的「華」字被黏起來了。搞得藍心湄哭笑不得，立刻拆開箱子，把裡面的面膜分送給師傅。

有6次搬家經驗的余皓然說21年前要找搬家公司還是翻舊式的黃色電話本，她找一個廣告最大格的電話打去，當時王中平在工作，自己獨自一人搬家，搬到剩一台鋼琴時，搬家公司就是不幫她擠進去車上，硬要再多收一車的錢，跟原本講好的不一樣，讓她覺得有點委屈，有此經驗，余皓然特別提醒大家，搬家一定要簽合約，講清楚。

(中時 )