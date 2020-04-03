全球疫情不斷升溫，滙豐控股罕見宣布不配息。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，滙豐10年來每年都配股息，殖利率近10%，是港人喜愛的高息股，這次開出不配息第一槍，似乎已嗅到不尋常訊號，後續是否有其他大銀行跟進值得關注。

謝金河在臉書貼文表示，英國類似台灣金管會的審慎監管局(PRA)通令英國7家金融機構，為因應這次肺炎疫情，7家銀行今年不配發股利，也不預留額外資本，把資金留住，全力支持本地企業

「這一聲令下，今天滙豐控股宣布不配發2019年末期息，2020年前三季也停止配發，這是滙豐史上罕見紀錄，股價一度重挫到37.8港元，香港投資人都大吃一驚。」

謝金河指出，滙豐從金融海嘯以來，每年都會配出0.51美元的現金息，股息殖利率接近10%，這是香港人很喜歡的高息股。受到去年下半年香港反送中衝擊，滙豐去年第四季虧損42.64億英鎊，今年肺炎疫情衝擊更大，滙豐股價不斷下挫，一年來已從94.8跌到37.8港元，若從最高點215港元起算，滙豐股價已經腰斬好幾次。

此外，渣打銀行也宣布暫停分配0.2美元末期息，過去三年，渣打配息從0.11、0.21到0.27美元，這次暫停股利分派，在香港也引起關切。

他認為，這兩家在英國註冊、香港上市的銀行似乎已嗅到不尋常訊號，保住股利不配發，似乎是為了保住元氣，這是金融機構超前部署的第一槍！

謝金河指出，國內金融股股息殖利率一向豐沛，例如永豐金股價在面額附近，今年配0.7元現金，國票金配0.65元現金，0.17元股票，多數金融股殖利率都有5%以上，今年若充分配發現金股利，未來面對巨大變數，支應能力強不強應謹慎面對。「滙豐、渣打開出第一槍，後續是否有其他大銀行跟進，值得大家關注。」

(中時電子報)