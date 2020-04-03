教育局日前邀集7國新住民語文老師，製作越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、馬來西亞、菲律賓共7國語言版本的防疫短片，宣導新北「三級防護」加「健康五原則」。（新北市教育局提供／許哲瑗新北傳真）

教育局日前邀集7國新住民語文老師，製作越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、馬來西亞、菲律賓共7國語言版本的防疫短片，宣導新北「三級防護」加「健康五原則」。（新北市教育局提供／許哲瑗新北傳真）

東南亞7國語言攏會通！新北市新住民人口高居全國之冠，教育局日前邀集7國新住民語文老師，製作越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、馬來西亞、菲律賓共7國語言版本的防疫短片，宣導新北「三級防護」加「健康五原則」，除了強化語言教學，更落實新住民防疫觀念。

教育局長張明文表示，新北推動「三級防護」加「健康五原則」，上學前、入校前皆需量測體溫，學校隨時監測教職、員工及學生健康情形，這次拍攝的7國語言防疫短片，結合國教輔導團新住民語文輔導小組，在防疫關鍵時刻，透過親切的母語和簡單的口號，讓更多新住民感受友善的力量。

「還可轉傳給母國親朋好友分享！」參與拍攝的越南語老師黃日麗說，國內各式防疫文宣多為中文內容，透過越南語版本影音分享，讓新住民姐妹迅速掌握防疫觀念，還可與親友遠距分享；柬埔寨語老師孫雅雯說，同樣身為人母的她，看到新北市領先全台嚴格防疫，覺得很安心。

活動發起人、北新國小校長曾秀珠表示，不少新住民人生地不熟，面對防疫關鍵時刻難免手忙腳亂，語文老師利用課餘時間拍攝防疫短片，讓新住民輕鬆掌握防疫守則，鼓勵學生將防疫用語融入語言學習，共度疫情難關。

(中時 )