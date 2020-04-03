味全龍今年打滿二軍例行賽後，明年才能挑戰一軍，此外為了為了多給年輕小將比賽經驗，不惜南北奔波與仍在準備開季的一軍球隊進行自辦熱身賽。此外也點出陣中缺少經驗豐富的捕手，這讓他想起在味全龍仍是菜鳥時，捕手學長陳金茂就是他學習的對象。

葉君璋總教練提到，目前球隊最需加強的是捕手，陣中4名捕手仍太年輕，若有經驗豐富的學長示範，比教練一旁指導的效果要更好，「他們比較辛苦，如果有年長捕手讓他們看，那他們會更容易學習，現在都靠他們自己摸索。」

這讓同樣是捕手出身的葉總想到自己還是味全龍菜鳥時，當時就有捕手學長陳金茂讓他學習，「以前第一年在味全的時候，連續蹲了幾場都輸球，後來教練讓陳金茂上去，他蹲了5局我就知道哪裡要注意，我後面就蹲得滿順的，但現在球隊沒有這樣的人去帶他們。」

味全龍捕手陳金茂。（本報系資料照）

不過葉總語帶保留表示，雖然缺捕手，但選秀不一定就會選有經驗捕手，都還需要討論。今年選秀有不少旅外選手、大專畢業球員或前U18冠軍班底參加，包含旅美捕手張進德、U18捕手林辰勳等都預計會報名。

(中時 )