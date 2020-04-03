另1土本病例案343是60多歲女性，其近期無出國史，但其夫3月17日自美國返台；個案於3月20日出現咳嗽、流鼻水等症狀，曾於24日至28日期間多次就診，31日再度就醫即收治住院採檢，今日確診；相關接觸者持續調查中，以釐清感染源。

至於今日新增的7例境外移入個案為5女2男，年齡20多歲至60多歲，入境日介於3月14日至4月1日，發病日介於3月19日至30日，發病前活動地為美國、英國、丹麥、奧地利、捷克及泰國，出國目的多為就學或工作。

(中時 )