前太空人捕手蓋提斯(Evan Gattis)近日談論作弊案，他坦承背叛了棒球。「人人都想當第一，然後我們作弊了。我們欺騙了大家，欺騙了棒球比賽。我無意博取同情，如果我們的懲罰是被痛恨一輩子，那我也認了。」

蓋提斯2017年跟隨太空人摘下世界大賽冠軍，隔年季後就退休了，他近日在The Athletic的廣播節目懺悔，他感覺愧對那些被太空人打爆、被下放甚至失去飯碗的投手。

「真相大白其實是讓我鬆了口氣，我們做錯了。請別誤會，拿到冠軍的當下我是非常爽的，但現在無法那樣開心了。」他表示當時有些人明知作弊不對，但是也沒人願意揭發。

蓋提斯是真心懺悔嗎？很難說，他幾天前才嗆聲吹哨人菲爾斯(Mike Fiers)是「爪耙子」，轉圖暗示「告密者必受報應」。醜事都被捅穿了還在記恨告密者，看起來像是作弊被抓到而心有不甘。但蓋提斯比起其他太空人球員還是比較有誠意，畢竟他退役了已沒有包袱。

(中時電子報)