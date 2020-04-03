雖有疫情當前，仍要以藝術溫暖生活。凱基銀行與多納藝術合作，於6月30日前，在新開幕的凱基敦南分行，以銀行空間推出文化部MIT新人獎藝術家黃士綸的個展《一瞬之光》。

黃士綸的繪畫作品從個人生命經驗出發，此次在凱基敦南個展《一瞬之光》共展出七張作品。藝術家藉由一道從天而降的光，暗示著生命的前兆或奇蹟的誕生。以宇宙中的一團迷霧，描繪重要事件如奇觀災難場景發生的前兆及狀態，作品中所產生的未知，也揭示深層的恐懼讓我們看到人性的脆弱，當災難襲來時我們無處可逃，當屋毀瓦殘的時候，人性的價值才能被體現出來。

黃士綸作品，也彷彿延伸目前新冠肺炎疫情在全球肆虐，人類面對各種未知，而未知宛如一道曙光，在穿越各種黑暗後讓人體會光明的重要。多納藝術負責人陳如鈊表示，多納藝術自成立以來，以當代低限的風格及藝術作品，希望帶給藝術愛好者優美的藝術幽境，在國內外展出經常受到媒體及藏家熱情推薦。此次與凱基銀行合作，將藝術作品導入銀行貴賓理財空間，帶給參觀者當代藝術結合空間設計的體驗。

凱基銀行以為落實「開放銀行」思維，結合新銳藝術家，跨界合作打造兼具社區共享與人文溫度的服務體驗，因而此次與多納藝術合作，顛覆過往制式的金融服務，以更有人味的方式呈現。

(旺報 )