台中州廳的中正廳內懸掛著台中市歷屆市長畫像，呈現台中市歷史發展。（文化局提供／林欣儀台中傳真）

國定古蹟台中州廳的中正廳內懸掛著歷任台中市長肖像，但可能因市府數年前搬遷，前市長胡志強、林佳龍肖像未在此發現，內部也缺少原台中縣歷代縣長畫像，為完整呈現台中縣市發展史，文化局特別為開箱縣長畫像，未來將整合後、規畫市史館呈現。

文化局長張大春、秘書處長顏迺倫特別現勘開箱「歷屆民選台中縣長畫像」，讓珍貴文化得以重見天日。特別的是，台中縣歷代縣長畫像畫風一致、就像是出自同一人之手，為何會這樣？文化局說，早期多位縣長卸任時未留下畫像，直到前縣長廖了以察覺此情況，才邀請藝術家張城吉一次補足。

從台中縣首任縣長林鶴年、到縣市合併前的末任縣長黃仲生，文化局說，廖了以之後的廖永來、黃仲生畫像，目前已委託知名藝術家繪製；而因市長肖像畫都是在卸任後才繪製，州廳中正廳內陳設的畫像仍缺少前胡志強、林佳龍，近期內也會尋找藝術家繪製，盼完整呈現台中縣市歷史軌跡。

文化局強調，現有的台中縣市首長畫像都獲得妥善保存，未來希望能在州廳內或另尋場地設置「市史館」，除展出歷代縣市長肖像畫，也能展出台中市歌、縣歌等早期創作樂譜與縣市長辦公文物，重現歷史風華。

(中時 )