民進黨在2020年總統選舉大勝，蔡英文也將在2024年任期做滿下台，有位常在網路發表政治分析文的網友，又po文表示，民進黨將在2023年有一場鬥的腥風血雨的內部戰爭，檯面上的4人最有機會取得2024年的門票。

網友lofan在批踢踢論壇以2024年民進黨要派誰出來接班蔡英文？」為題發文，先是解釋「蔡英文從2008年開始領導民進黨，到了2024年也接掌民進黨16年了，中間不乏有挑戰者想要爭奪民進黨領導者的地位，不乏2010-2014年的衝衝衝(蘇貞昌)， 2017-2019年的賴金孫(賴清德)，但都以失敗告終」。

該網友還說，「到了2024年，蔡英文也不得不讓出民進黨的主位出來，但因為已經主導民進黨太久了，似乎沒有刻意培養某個接班人，導致到了2023年民進黨內部，大概會殺個腥風血雨吧！誰有可能出線來接班蔡英文呢？」，並提出四位檯面上最可能接棒的人選，分析各自的劣勢，分別如下：

第一，鄭文燦，但其手下曾傳出涉及貪汙，且桃園以外的人恐不大了解他做了什麼。

第二、賴清德，但他曾讓『討厭民進黨』成為2018年的最大黨、是韓國瑜崛起的原兇，之前跟蔡選，被抹成老綠男，有點吃力」。

第三、蘇貞昌，「年紀太大，再年輕10歲還有機會，但到了2024年，都76歲了。

第四、陳其邁，「去年接任行政院副院長...，可能還要再多磨磨」。

原PO到最後也沒有點出屬意人選，反而反問大家，這幾人「誰最有機會出來接班蔡英文？」。

(中時電子報)