健康關懷服務中心3日正式啟動「防疫話務服務」，北市聯醫表示，為了優化對忠誠病人個案管理及居家醫療、社區安寧服務需求，並協助社區醫療群開業醫師客服服務作業，號召雙北離職或退休護理人員擔任關懷員，提供疫情期間未能到院就醫的慢性病人更完善服務而籌設。

北市府為因應新冠肺炎疫情，各局處也提供民眾防疫相關諮詢專線服務，台北市長柯文哲日前下達指示，應整合防疫諮詢專線，相關局處會商後，將由北市聯醫的健康關懷服務中心提前承接防疫話務整合服務。

北市聯醫副總院長黃遵誠表示，目前健康關懷服務中心開辦，設置8席行動關懷話務服務，並號召雙北離職或退休護理人員擔任關懷員，已經過2次的培訓課程，提供諮詢時間為早上8點至晚上8點，除協助接聽1999轉入有關防疫旅館及安心檢疫所諮詢電話外，也將透過行動關懷員電話主動問候獨居長者及慢性病人。

黃遵誠指出，3日開設就接到約7、8通電話，大多是詢問孩子從國外回來，是要住家裡、旅館，或是有平價的檢疫所；還有1案是已住在防疫旅館的民眾，有牙痛問題也協助解決。

擔任行動關懷員的退休護理師陳玲琅指出，目前剛上線，前2天都是在學習，退休蠻久一段時間，也希望運用專業，為國家做些事情。

(中時 )