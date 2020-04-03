長榮文苑酒店表示，針對旅客及員工實施量體溫、戴口罩、手部酒精消毒等措施，以及加強周遭環境之消毒清潔。（張毓翎攝）

房間亦配備有臭氧機，於客人退房後立即以臭氧機殺菌殺菌10分鐘除臭，維持客房潔淨度。（張毓翎攝）

為了鼓勵居家檢疫或隔離者的家屬出外入住，嘉義縣政府提出「我OK你來住–安心旅宿」專案，除媒合旅宿業者提供優惠價格外，更規畫加碼補助；位於故宮南院對面、縣治地區規模最大的長榮文苑酒店成為第一批加入的業者，該酒店表示，初步規畫朝向提供5折或其他優惠之入住條件，待連假後盡速研議推出，希望與公部門一同攜手對抗疫情，將防疫落實更完善。

縣長翁章梁3日前往長榮文苑酒店關心業者的防疫措施，他表示，縣府考量居家檢疫或隔離者的家屬生活上可能有諸多不便，因此，提供這些家屬一個安心外宿的最佳選擇，讓居家檢疫或隔離者安心地在家度過14天，另一方面也藉此紓解疫情期間旅宿業者所受的衝擊；暫定提供2800房次，每房每日補助500元，最高一戶可申請到7000元。

翁章梁強調，「安心旅宿」不是防疫旅館，僅提供一般觀光旅遊民眾、居家檢疫及隔離者的家屬住宿，請大家放心。

長榮文苑酒店表示，針對旅客及員工實施量體溫、戴口罩、手部酒精消毒等措施，以及加強周遭環境之消毒清潔，並規定房客入住時需填寫檢疫卡，拒絕體溫超過37.5℃者入住；房間亦配備有臭氧機，於客人退房後立即以臭氧機殺菌殺菌10分鐘除臭，維持客房潔淨度。

嘉義縣文化觀光局說明，日前提出這項專案後，已有高峰大飯店、登山別館、德旺商旅、龍雲山莊、長榮文苑酒店及仁義湖岸大酒店6家旅宿業者加入，未來申請入住資格須設籍嘉義縣，至於相關詳情及實施日期，將依規畫後公告。

(中時 )