新冠肺炎疫情持續升溫，台中市警察局大甲分局提前部署。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

新冠肺炎疫情持續升溫，台中市警察局大甲分局提前部署，於日前在分局本部及15個外勤所、隊舉辦「異地辦公及人力調配」實地演練，以達到業務不打烊、治(交)安維護不鬆懈、為民服務不中斷目標。

大甲警分局演練由分局長許明耀主持，操演目地為使該分局各業務單位及所屬分駐(派出)所、偵查隊、交通分(小)對等外勤單位，於接獲實施「異地辦公」命令時，能迅速抵達異地辦公位置就定位，並使各項勤、業務保持正常運作。

該次演練，業務單位辦公運作，以「禁止相通」、「絕對隔離」及「公文傳遞不接觸」為指導原則，演練情況逼真，過程發現之問題，也在參與單位人員集思構想，歸納最佳辦理模式，並採滾動式修正計畫，將來假設實施「異地辦公」情況，能夠充分整備及因應。

另外勤單位演練部分，其中大甲派出所「異地辦公」演練，規劃勤務人員分三組執勤，且落實代理人制度，在分局現有辦公廳舍規劃三處辦公場所，達到「人員分組」、「動線分流」、「勤務分時段」三大原則，另設置「機動派出所」，可做為機動彈性勤務運作及調配。

大甲警分局表示，在面對未來可能產生嚴峻的疫情發展，將動員全體分局員警，協同市政府相關局處、區公所等通力合作，全力以赴投入防疫工作，以降低疫情對市民所造成之危害。

(中時 )