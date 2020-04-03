台南市工務局要求保全人員每小時巡邏一次。（台南市工務局提供／程炳璋台南傳真）

台南市中西區河樂廣場落成啟用不久，頻傳事故，日前有照明燈遭坐壞，現又傳出廁所有偷拍狼，警方逮捕嫌犯後，台南市長黃偉哲要求工務局聘任的保全與清潔人員加強業務，每個小時需巡邏與清潔一次，避免違法案件層出不窮。

有「世界七大令人期待公園」的河樂廣場當初在國際競圖時有22個團隊參加評選，即使落選的2到5名團隊，都可有100萬至80萬不等的獎金，可見此計畫所費不眥，自然令人期待，廣場啟用後果然吸引大批人潮朝聖。

不料廣場剛對外開放，先有照明燈遭坐壞、遛狗卻在水池旁留下狗屎，周遭汽機車違停嚴重，最近又發現有歹徒利用公園內廁所的間隙偷拍，警方雖很快逮人破案，但吸引大批觀光客的親水廣場，負面事故卻層出不窮，有損台南市政府顏面，引起黃偉哲要求台南市工務局嚴格防範。

台南市工務局表示，相當重視河樂廣場環境品質，日前除了明令禁止將照明燈當座椅，禁止在地下層遛狗，也增加機車格位，要求保全人員每小時巡邏1次，清潔人員每小時清潔1次，增加注意次數，陸續規畫安全防護，避免類似事件發生。

台南市轄區警方也增加巡邏箱，確保民眾安全，避免開放空間的河樂廣場成為治安死角。

(中時 )