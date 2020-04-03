3點多公頃林班地被焚，林木焦黑。（花蓮林管處提供／王志偉花蓮傳真）

直升機載運物資與滅火所需器具，昨天完成空投。（花蓮林管處提供／王志偉花蓮傳真）

山區能見度差，直升機無法靠近火場，昨天載運物資完成空投，由地面森林護管員展開滅火。（花蓮林管處提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮卓溪山區30日傳出森林火災，地點在國有林玉里事業區第32林班地、海拔約2750多公尺，因山區天候不佳，空勤直升機無法靠近而取消任務，直到昨天完成投物資，森林護管員也徒步挺進火場執行滅火，今第5天，現場已剩殘火。花蓮林管處今公布約3.48公頃林班地被焚燒畫面。

花蓮林區管理處玉里事業區第32林班地3月30日發生森林火災，因地處高海拔且偏遠，空勤直昇機多次灑水及運補，均因天候不佳折返，經過空勤不斷嘗試終於在昨天（2日）成功完成空投物資，森林護管員經過4天跋涉挺進火場，立即執行滅火作業，今日邁入第5天，相關人員仍留在燒毀林班地持續檢視殘火，過程相當辛苦！

林管處說，目前沙武巒山西方約6公里處林地仍有幾處地下火悶燒冒煙，無明顯火苗且無擴大之虞，初估火場受波及範圍約3.48公頃，實際受害情形及原因尚待後續調查。

林管處表示，火災發生後5天內已協調空勤總隊出動12架次；地面則陸續派出共44名森林護管員及運補人員上山滅火。該區多為針葉林，樹種則以二葉松、箭竹林及高山杜鵑為主，依火場護管員回報現場濕度大，其餘幾處地下火，空中灑水效果有限，需靠地面人力殘火處理，林管處會調整運補人力，早日撲滅火災。

撲滅殘火任務持續進行中，為協助滅火工作及安全考量，瑞穗林道10K處從30日起由萬榮工作站及保七總隊第九大隊負責實施人車管制通行，請民眾及山友多加留意，林管處將視滅火情形另行公告恢復通行日期。

(中時 )