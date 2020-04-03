大甲文昌祠旁休憩廣場經整修擴建後，增加古代科舉考試放榜張貼榜單牆。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大甲文昌祠是大甲市民重要的宗教信仰中心之一，一到考季，更是許多家長跟學子們重要心靈寄託；文昌祠旁休憩廣場經整修擴建後，增加古代科舉考試放榜張貼榜單牆，吸引不少民眾同框祈求好運到！

台中市觀旅局表示，文昌祠旁休憩廣場擴建整修工程，工程總經費600萬元，以文昌祠元素為意象，置入陶塑榜單牆、弧線造型座椅、遷移涼亭及隔柵、延伸人行步道及植栽綠美化等設施，甫於4月完工。

局長林筱淇指出，大甲文昌祠是在地重要宗教信仰中心之一，尤其到了考季，更是家長跟學子重要心靈寄託，鄰近的休憩廣場經整修擴建後，在旁增加古代科舉考試放榜張貼榜單牆，別具文化傳承意義。

不少民眾趁著清明連假外出踏青，眼尖瞧見古色古香的榜單牆，紛紛拿起手機同框。有高中生說，放完4天假期後就要第一次段考了，特地來這裡透透氣順便拍照，希望考試能有好運氣。

觀旅局指出，該基地位於大甲區文昌祠旁，鄰近大甲區公所，位置屬大甲市中心，先前為日式木造建築，是文昌國小的老師宿舍，因颱風火災燒毀兩棟建築，留下之遺址改造成為休憩廣場，市中心鬧區能夠有此休憩廣場實屬不易；2015年11月經大甲區公所向中央爭取經費，第一期工程已於2016年建置完工，去年為延續第一期工程效益及提供更優質觀光品質，持續向中央交通部觀光局申請補助，透過補助經費進行第二期工程，擴建廣場及打造多元活動場地。

(中時 )