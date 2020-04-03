辛龍疼老婆劉真，也百般呵護女兒。（圖／翻攝自劉真微博）

「國標舞女王」劉真不幸於上月22日病逝，享年44歲，她和辛龍結婚6年，育有一女霓霓，家庭幸福，痛失愛妻的辛龍未來勢必會將霓霓視為振作起來的動力。許聖梅則透露，辛龍過去不僅疼劉真，也相當呵護寶貝千金霓霓，有回他兇女兒害對方大哭，辛龍見霓霓如珍珠般的淚水，第一反應竟是用嘴去吃霓霓的眼淚，讓一旁的劉真也傻眼。

呂文婉日前在《震震有詞》中透露劉真過去有陣子因為辛龍的要求，不敢在大眾面前分享霓霓的正面照，只敢私下拿手機跟朋友分享，可見辛龍對女兒百般保護，霓霓才4歲，辛龍已經開始擔心女兒交男朋友，不僅提醒霓霓要跟男生保持距離，還放話說若有男生越雷池一步「會去拿槍」，笑翻眾人。

而許聖梅也透露，過去劉真曾分享一個故事，說霓霓有次不聽勸硬要拿尖銳物品，辛龍急了便當場兇了女兒一頓，沒料到霓霓當場大哭，眼淚如珍珠般一顆顆滴落，辛龍一看嚇死，又想到女兒是第一次為他流眼淚，便急忙抱起女兒親吻拭去女兒的眼淚，讓劉真吃醋大呼：「他怎麼這樣，我也為他流過眼淚」，種種生活細節可見夫妻情深。

(中時電子報)