警政署已配發1萬9000件隔離衣給第一線員警，用過即拋棄，不會重複使用。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

針對外界質疑警察的口罩、防護衣數量不足，高層竟指示基層警將穿過的防護衣自行消毒後重複使用，警政署3日嚴正駁斥為不實訊息，重申防疫期間勿再干擾警察軍心。

警政署表示，經與中央流行疫情指揮中心協調，自2月3日起，已統籌調撥全國各地警察局、警察機關及警校口罩配送作業，每日配發5萬片，截至目前，已陸續配發出約300萬片口罩給各相關單位第一線配合防疫執行工作的警察人員。

另因應各警察機關執行各項防疫工作需求，警政署也已緊急採購並配發7750個防護鏡、1萬9000件拋棄式隔離衣給各單位，各縣市亦積極採購各項裝備，並向當地衛生局請領配發，像是在執行包機勤務時，中央流行疫情中心即會配發裝備給員警使用，不須警察局自備。

警政署重申，相關防疫裝備的領用絕對無後顧之憂，在防疫作戰期間，全國警察大軍已經非常辛苦了，請外界勿再干擾軍心，齊心共同作戰抗疫。

(中時 )