新冠肺炎肆虐全球，馬來西亞新冠肺炎確診破3000例，死亡病例已累計50例，為了抑制疫情，大馬從上個月18日開始「封國」，行動管制將施實到這個月14日，全國民眾情緒低迷；為了替大家打氣，當地眾多歌手，包括張智成、方泂鑌、方炯嘉、車志立、傅健穎、郭文翰和林健輝等人各施所長，有的獻聲翻唱歌曲、有的藉由直播陪伴，還有歌手以每日居家料理紀錄「stay home」，或拍攝趣味影片增添歡樂氣氛，非常有心！此外，日前從台灣返回大馬的黃明志，2日結束14天居家隔離向大家報平安，自嘲「只是有一點癢癢地和一點硬硬地 （指自己的頭皮和冰箱裡的麵包）」。

最近都待在檳城老家的方泂鑌（阿鑌），日前在IG分享自彈自唱順子經典曲〈回家〉的影片，藉由自己改編的歌詞「回家、回家，回你自己的家；回家、回家，馬上回家，不要來我的身邊」，提醒大家封國期間別出門、別到處串門子：「大家別亂跑，希望大家都平安，如果這時候有人硬硬要、硬硬要來探訪你的話，你可以請他聽這首歌。」影片最後，阿鑌彈完琴不忘用酒精消毒雙手和琴鍵，貼近時事的防疫習慣成為影片彩蛋，相當有趣，歌迷大讚是「最動聽的呼籲」。

方泂鑌翻唱歌曲提醒大家小心防疫。（翻攝藝人IG）

方炯鎵廚藝非常好。（翻攝藝人IG）

鮮少在台有演藝工作的大馬歌手郭文翰與林健輝，自從封國開始，兩人每晚不間斷地在IG開啟直播，為歌迷獻唱或陪大家聊天，天天向粉絲報到、展現最真實的一面，兩位音樂人在直播中毫無形象地吃東西、聊內心事、甚至跳起舞，既幽默又逗趣；兩人昨晚直播到今天凌晨，為了哄歌迷下線早點休息，兩個大男人裝嗲嗔聲跟大家撒嬌，顛覆平日酷帥音樂人模樣，笑翻網友；另外，張智成、方炯鎵及傅健穎也透過社群網站分享居家美食，為大家苦悶的居家期間增添愉悅心情，方炯鎵、傅健穎展現私底下不為人知的好廚藝，張智成則分享弟弟媲美餐廳主廚的料理，每天三餐令人驚豔。

郭文翰（上）、林健輝兩人個性幽默風趣。（翻攝藝人IG）

有心的是，歌手們也不忘向前線抗疫人員打氣致敬，傅健穎說：「前線人員一點都不馬虎，天氣多熱也帶（戴）著口罩，並肩作戰執行任務，請你們要加油、多喝水、多吃補充體力的食物。」張智成鼓勵大家換個角度思考，正向看待居家防疫，「不習慣也要習慣」；馬來西亞疫情雖仍未完全控制，但黃明志認為已比自己想像中好很多：「至少我們的疫情都是公開透明的，政府和媒體都很誠實，只有誠實才能真正去『控制疫情傳播』，而不是去『控制疫情消息傳播』。」他也為軍人、警察及醫生護士打氣加油，希望全世界趕快脫離苦海。

傅健穎廚藝有專業水準。（翻攝藝人IG）

(中時 )