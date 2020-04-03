日本職棒與職足J聯盟今為新冠疫情召開共同會議，由於疫情每況愈下，日職會長斉藤惇坦承原訂4月24日的新球季開幕戰勢必又得延後，J聯盟會長村井滿則說，要按計畫在5月9日恢復比賽，會是非常困難的事情。

「很不幸的疫情現在愈來愈嚴重了，」斉藤惇說：「我們還會跟12球團開會，要準備再一次延期了。」

日職最早計畫3月20日展開新球季，因為新冠疫情已經延後一次到4月24日，現在就等球團敲定最新的日期。而在台灣的中華職棒則獨步全球，敲定4月11日閉門開打。

J聯盟在2月底開打後，立刻因為新冠疫情爆發而暫停，原本計畫為5月9日重啟J1賽事，村井滿坦言現實面已不太可能。

日本職棒、職足不得不繼續延後，除了東京周四新增97位新冠確診病例，創下單日最高紀錄，兩大職業運動本身也有球員中鏢，更是關鍵。日職棒阪神虎含明星右投藤浪晉太郎在內，共3人染疫，神戶勝利船前旅德後衛酒井高德則成為J聯盟確診新冠第一人，連運動員都有群聚感染之虞，近期內難以復賽。

(中時 )